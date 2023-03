Galati Mamertino – Il campo sportivo “Ducezio-Parafioriti” di Galati Mamertino è stato la cornice oggi pomeriggio di una gara amichevole disputata tra la Rappresentativa Regionale Juniores e il Città di Galati, formazione terza in classifica nel Campionato di Prima Categoria Girone D, considerata come uno stage in vista del prossimo Torneo delle Regioni.

Hanno preso parte al match, tra le fila della Rappresentativa Regionale, diversi giovani calciatori siciliani, guidati da mister Calogero Capraro e che militano nei Campionati dilettantistici. Per il messinese da segnalare la presenza di Giuseppe Insana del Milazzo (Campionato di Eccellenza Girone B), Fabrizio Simone Silipigni della Nuova Igea Virtus (compagine che comanda il Girone B di Eccellenza), Danny Biondi e Salvatore Le Mura (entrambi del Città di Taormina, squadra al terzo posto nello stesso girone di Eccellenza).

La Rappresentativa si sta preparando al Torneo delle Regioni, con una serie di incontri in giro per la Sicilia, e per la prima volta ha giocato una partita sul manto sintetico del nuovo “Ducezio-Parafioriti”. Grande la soddisfazione espressa dalla società del Città di Galati, che ha ospitato sul proprio terreno di gioco un evento sportivo di grande spessore e molto importante per il club galatese. Al momento il Città di Galati si trova in terza posizione ed è reduce dal successo 3-2 all’ultimo respiro, ottenuto Domenica scorsa contro il Comprensorio del Tindari.