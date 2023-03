Pace del Mela – Due sinistri si sono verificati questo pomeriggio a Pace del Mela, lungo la via Nazionale di Giammoro.

Una motocicletta, per cause in corso di accertamento si è scontrata con una Alfa 159. Ad avere la peggio il centauro che è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo da un’ambulanza del 118. Da quanto si apprende non si trova in pericolo di vita, ma ha riportato traumi importanti.

Poco prima si era verificato un altro incidente, sempre lungo la via nazionale. Anche in quel caso c’era stato un ferito. Ad essere coinvolta una Fiat Panda

In entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri.

Nell’incidente in cui è coinvolta la moto è intervenuta anche l’infortunistica Piro.