Mirto – Il Sindaco di Mirto Maurizio Zingales è stato eletto nell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico, in seguito alle primarie del PD che si sono svolte Domenica 26 Febbraio e che hanno visto la vittoria di Elly Schlein sul rivale Stefano Bonaccini.

Elly Schlein è diventata dunque la nuova Segretaria del Partito Democratico e il primo cittadino mirtese Zingales ha ottenuto l’elezione nel collegio Messina-Enna (nella lista della Schlein), insieme a Laura Giuffrida e Tiziana Dea Arena; per il comprensorio nebroideo hanno conquistato l’elezione all’Assemblea Nazionale del PD anche Carmelo Galipò, Assessore e Consigliere del Comune di Capo d’Orlando e Valentina Martino, Consigliere Comunale di Patti, entrambi nella lista a sostegno di Stefano Bonaccini.

Il Sindaco Zingales ha espresso tutta la soddisfazione per la sua elezione, affermando a riguardo: “Sono veramente soddisfatto soprattutto per la vittoria di Elly Schlein, che rappresenta veramente un cambiamento e una novità per il Partito Democratico. Colgo per l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione delle primarie, tutti i volontari, gli scrutatori, i Presidenti di seggio, grazie a loro è stato possibile effettuare questa bellissima giornata di vita democratica. Le mie sensazioni sono molto positive e spero di assolvere a questo compito con dedizione e spirito di servizio, tenendo conto anche dei molteplici problemi che affliggono il PD soprattutto in Provincia di Messina. In queste ultime ore mi sono arrivati tantissimi attestati di stima e tantissime richieste di rinascita di questo partito; c’è bisogno di un partito progressista nel nostro territorio e le istanze di rinnovamento sono tantissime.

Cercherò di far sentire la voce del territorio dei Nebrodi. Oltre al sottoscritto sono stati eletti altri 2 rappresentanti dei Nebrodi, Carmelo Galipò, Assessore e Consigliere Comunale di Capo d’Orlando, e Valentina Martino, Consigliere Comunale di Patti. Bisogna partire dall’idea principale di Elly Schlein, cioè dalla lotta alle disuguaglianze, e rifondare un partito che abbia al centro le questioni ambientali, sostenere la sanità e l’istruzione pubblica.

C’è stato un grandissimo afflusso di elettori ai seggi; sicuramente rispetto ai numeri degli anni passati, con 1 milione e mezzo di elettori per la nomina di Zingaretti, c’è stata una diminuzione, ma bisogna tener conto del forte astensionismo delle ultime tornate elettorali. E’ stato comunque un ottimo risultato e si è registrata una festa della democrazia”.