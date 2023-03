L’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto non sarà più Covid Hospital. E’ quanto viene fuori dalla seduta della VI Commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Ma non è tutto: saranno anche previsti incentivi ai medici che lavoreranno al Pronto Soccorso, pure se provenienti da altre aziende sanitarie, come aveva anticipato l’onorevole Giuseppe Laccoto, presidente della stessa commissione, nell’intervista rilasciata lunedì scorso alla nostra testata.

Ed è prevista anche l’assegnazione di cardiologi dal concorso che è belle fasi conclusive. “Ci auguriamo che l’assessore Volo dia seguito a quanto discusso in Commissione e che sia davvero il primo grande passo per salvare il Cutroni Zodda – afferma l’Assessore Comunale alla Sanità, Nicola Barbera in un comunicato congiunto con i colleghi dell’Amministrazione – Un doveroso grazie ai membri del comitato che hanno esposto lucidamente la soluzione e a quanti non hanno potuto partecipare ma che in questi mesi hanno difeso in ogni sede il nostro Ospedale”.

Il comitato civico era presente con l’avvocato Rino Nania e con il dottore Nunziante Rosania.

“Un apprezzamento – conclude la nota dell’Amministrazione Comunale – va all’Onorevole Galluzzo per essere stato particolarmente attivo sulla difesa di questo diritto della nostra città e per aver relazionato sulla questione fornendo soluzioni possibili e immediatamente attuabili. Ancora tanto da fare, ma non molliamo un centimetro”. E un ringraziamento è stato rivolto anche all’Onorevole Giuseppe Laccoto “per quello che ha fatto e quello che continuerà a fare per la definitiva riabilitazione del Cutroni Zodda”. Proprio da Laccoto – si apprende ancora – aveva ricevuto rassicurazioni la Consigliera Comunale Antonella Lepro, vicina all’Assessore Salvatore Coppolino.

A questo punto, l’utenza del comprensorio spera sia davvero la volta buona…