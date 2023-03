È stato approvato, dall’Asp di Messina, con deliberazione 721/CS del 20.02.2023, il progetto di importo complessivo pari ad oltre 1.437.000,00 Euro, ai fini della predisposizione in carico ad Invitalia della gara per l’appalto integrato (progettazione esecutiva + lavori) per la casa di comunità nel Comune di San Salvatore di Fitalia.

L’atto ha chiuso la procedura preliminare che l’Asp ha iniziato dopo la decisione di realizzare la Casa di comunità, il tutto in tempi coerenti con le scadenze fissate dal PNRR.

Entro il 31 marzo saranno pubblicati gli Accordi Quadro da Invitalia che procederà, tra l’altro, ad appaltare i lavori.

In particolare, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un quadro economico complessivo di €1.437.325, previsto per la sede del poliambulatorio dell’Asp di via Caduti Sul Lavoro.

Comincia a diventare più di un sogno o di una speranza, adesso, la Casa di Comunità a San Salvatore di Fitalia.

Soddisfatto il Sindaco Giuseppe Pizzolante. “Un ringraziamento al Commissario dell’Asp e a tutti i funzionari che si stanno spendendo per questo straordinario risultato”.