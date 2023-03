Sono stati prorogati i termini per la domanda di partecipazione al bando finalizzato all’assegnazione delle risorse previste per il “fondo di sostegno ai comuni marginali” per il 2021.

La decisione presa dall’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo di Brolo intende garantire il rispetto del principio di massima partecipazione.

I contributi riguardano tutti coloro che trasferiscono la residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale per il beneficiario sino a cinque mila euro.

Un altro mese, dunque, per poter presentare le domande al bando. La scadenza era stata infatti fissata al 28 febbraio scorso ma è stata prorogata al 31 marzo 2023.

Stessa scadenza prorogata per la concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali o agricole attraverso unità operative sul territorio comunale e per la concessione di contributi per l’adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per un periodo di cinque anni dall’inizio dell’attività.