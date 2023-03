Qualche mese fa avevamo parlato della Casa del Mutilato di Santa Lucia del Mela, ricadente in Piazza Milite Ignoto, e del finanziamento di 57mila euro ottenuto per il suo restyling.

Oggi i lavori di recupero sono iniziati. La struttura, sita in una posizione centralissima di Santa Lucia, verrà completamente rinnovata. Innanzitutto sarà creato un collegamento interno con la biblioteca, sita proprio accanto. Verranno abbattute le barriere architettoniche per l’accesso dalla pubblica via. Gli impianti verranno totalmente rinnovati, così come i pavimenti e il servizio igienico. Il progetto prevede che diventi un info point, che potrà essere a anche a servizio del progetto in attuazione del Borgo.

A redigere il progetto è stato l’ing. Letterio Lipari, dell’ufficio tecnico comunale. L’idea infatti è quella di creare una stretta connessione tra la Casa del Mutilato e il centro di bio-architettura che si trova al primo piano dello stesso blocco. Il collegamento tra i due livelli verrà fatto infatti, presumibilmente, con un servo-scala esterno, che, dal piano terra di casa del Mutilato, porterà al primo piano e quindi al centro di bio-architettura.