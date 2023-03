Verrà illuminato a metà il ponte che divide Spadafora da Rometta. Lo ha annunciato il Sindaco romettese Nicola Merlino: “Il 12 marzo inizieranno i lavori volti all’illuminazione della parte del ponte di Spadafora, ricadente nel territorio del comune di Rometta.”

Il primo cittadino spiega che, con una delibera datata 21 dicembre 2022, “la Giunta comunale di Rometta ha approvato il progetto finalizzato ad illuminare la parte del ponte di Spadafora, ricadente nel territorio del comune di Rometta, per un importo complessivo di € 50.892,85, di cui € 38.010,03 per lavori ed € 12.882,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione.”

Adesso, con una determina, esattamente la n. 94 del 3 febbraio 2023, il responsabile dell’Area Tecnica ha aggiudicato i relativi lavori alla ditta D.G.C Costruzioni s.r.l. s. con un ribasso del 20,55%. I lavori sono stati consegnati e si è concordato con la ditta il via il prossimo 12 marzo.

“Nel mese di maggio, finalmente, -conclude Nicola Merlino- avremo la parte del ponte ricadente del territorio del comune di Rometta, illuminata.”

Già nello scorso mese di maggio il Primo Cittadino di Rometta aveva sollevato la questione e aveva annunciato che, se non avesse ricevuto risposte dal comune di Spadafora, avrebbe illuminato il ponte a metà.