Da quanto l’AdSP dello Stretto ha diramato la comunicazione dell’avvio della gara per la gestione del Pontile Commerciale di Giammoro, è stato un costante levarsi di voci unanime circa le potenzialità che l’opera detiene per lo sviluppo economico del territorio.

“Con l’avvio della procedura di gara per la gestione del pontile di Giammoro, si apre una fase importante per le prospettive di sviluppo del territorio – dichiara il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti – Dopo troppi anni di attesa per la realizzazione di un’opera strategica, il bando dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto rappresenta un passaggio decisivo per le opportunità di rilancio che possono arrivare. Per questo, guardiamo con attenzione alla conclusione del percorso di gestione avviato e auspichiamo che quest’ultima vada nella direzione di un concreto utilizzo dell’opera al servizio dell’intera area industriale e come volano per tutte le aziende, anche in relazione all’area Zes”.

“Non possiamo inoltre che evidenziare – aggiunge Patti – l’impulso dato dal presidente dell’Autorità di Sistema portuale per il completamento dell’opera, per dotare il territorio di un’infrastruttura fondamentale che deve diventare presto strategica”.

Il segretario della Cgil Messina ribadisce, inoltre, come lo sviluppo e il rilancio delle aree industriali del territorio sia determinante per l’economia messinese e per le prospettive occupazionali.