È stato condannato a 8 anni di reclusione il 54enne accusato di maltrattamenti, violenza sessuale, lesioni. Lo ha deciso il collegio della Prima sezione penale di Palazzo Piacentini, presidente Maria Eugenia Grimaldi, giudici Antonella Crisafulli e Francesco Torre.

Oltre alla condanna, l’uomo è stato «interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno e interdetto in perpetuo dai pubblici uffici». Disposto sempre a carico del 54enne il risarcimento per i danni alla parte civile costituitasi un giudizio. L’accusa è stata sostenuta dal Pubblico Ministero, Marco Accolla.

Quando l’uomo aveva 46anni, ha maltrattato la convivente di un anno più grande con cui aveva intrapreso una relazione affettiva. Dalle indagini è emerso che l’uomo la picchiava e, in almeno due occasioni, le ha procurato lesioni personali e, in una, l’ha costretta a subire atti sessuali. Se la donna si rifiutava di avere rapporti, veniva insultata, minacciata e persino inseguita. Durante uno di questi episodi, la stessa è fuggita correndo per le scale del condominio. Ma è stata raggiunta dal convivente che l’ha afferrata per i capelli e le ha fatto sbattere la fronte, procurandole oltre al trauma al collo anche uno al femore destro.