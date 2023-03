Si è spento dopo dieci anni di coma, Salvo Cavallaro, “Budy” per gli amici. Nell’estate 2013 rimase vittima di uno scontro con un’auto parcheggiata in seconda fila mentre si trovava in sella alla sua moto Suzuki in Via Tasca Lanza, a Palermo. Stava facendo rientro a Monreale.

Di anni ne aveva 26, lo scorso 27 febbraio ne avrebbe compiuti 36. Si è spento prima, il 15 febbraio gli amici e i familiari gli hanno dato l’ultimo saluto. Prima dell’incidente, aveva cominciato a lavorare nell’impresa edile del padre. Le due sorelle si erano iscritte all’Università in Infermieristica, laureandosi, per poter essere vicine all’amato fratello. Quel fratello che, come scrive Ornella su Facebook, “adesso è libero di volare”.