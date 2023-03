Il Movimento Città Aperta, con i suoi consiglieri comunali, ha incontrato i cittadini del quartiere Sant’Antonino al fine di recepire istanze e necessità. Buona la partecipazione della gente della zona.

Durante la loro visita, i rappresentanti di Città Aperta hanno condotto un giro per le vie del popoloso quartiere, ravvisando lo stato di “semi-abbandono in cui versano tante zone del popoloso quartiere”, raccontando di pali pericolanti, discariche a cielo aperto, perdite d’acqua segnalate da mesi. Ma non è tutto.

Città Aperta rileva che “la galleria del sottopasso della stazione, buia e mai entrata in funzione, è una versa e propria discarica”.

E ancora: “Il parcheggio retrostante la scuola Ugo Foscolo è invaso dalle erbacce e scarsamente illuminato, così come la stradina adiacente il Convento, rendendo entrambi gli spazi poco sicuri.

La piazza Convento, rinnovata e inaugurata da pochi anni, sembra già un campo di battaglia: mattonelle saltate, assenza totale di cestini per la raccolta dei rifiuti e una scarsissima cura del verde pubblico”.

“Un’altra problematica elencataci a gran voce – racconta il gruppo – è quella che riguarda l’asilo nido di via Campania, di recente riqualificazione, che da anni aspetta una strada di collegamento che ne renda più agevole l’accessibilità. Infine, tutti i cittadini hanno fatto presente che sono da anni in attesa dell’intervento di ristrutturazione della palestra dell’Aia Scarpaci e dello spazio esterno, luoghi in totale stato di abbandono e incuria che, una volta riqualificati, potrebbero dare lustro al quartiere”.

“Abbiamo constatato amaramente il degrado e l’assenza totale delle istituzioni; – afferma Città Aperta in chiusura – dall’altro lato, ci ha sorpreso positivamente riconoscere quanti cittadini, se pur tra mille difficoltà, hanno deciso di rimboccarsi le maniche e dare un contributo per la tutela del verde e per restituire un minimo di decoro al quartiere. La proattività delle cittadine e dei cittadini è lodevole, ma non può essere l’unica soluzione: ci impegniamo a portare all’attenzione del consiglio comunale le loro istanze”.