Giuseppe Lombardo, deputato regionale di Sicilia Vera, sarà candidato sindaco di Roccalumera. La decisione sarà ufficializzata domani, alle 10,30, nel corso di una conferenza stampa nella Piazzetta del Pescatore.

“Anche a Roccalumera – spiega il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice – siamo pronti a scendere in campo con una proposta concreta per la comunità. Il profilo dell’on. Giuseppe Lombardo rappresenta oggi la migliore risposta per il rilancio del comune di Roccalumera.”

“Sono pronto – ha affermato Giuseppe Lombardo – a dare un contributo al mio paese. Penso che il ruolo che ricopro al momento, oltre all’esperienza maturata in questi anni come amministratore locale prima e di recente come amministratore di una società di gestione di servizi pubblici essenziali di una città metropolitana oltre all’esperienza maturata in ambito di aggregazione di area vasta dei comuni rurali del nostro comprensorio, debbano essere messe a disposizione della comunità dì Roccalumera.”

Alla conferenza stampa sarà presente il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

Dieci giorni fa, era stata Miriam Asmundo, attuale vicesindaco, ad annunciare la sua candidatura per la corsa alla poltrona di primo cittadino del centro ionico.