Messina – Il Giudice Sportivo ha decretato lo 0-3 a tavolino per la Nuova Peloro contro il Terme Vigliatore, nel match valido per la ventunesima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C e dopo la sospensione dell’incontro avvenuta al 53′ del secondo tempo.

Il referto arbitrale fa notare che, “dopo la realizzazione del 2-2 (risultato sul quale veniva sospesa la partita) da parte della società Nuova Peloro, il calciatore della squadra di casa Francesco Puliafito si avvicinava al direttore di gara, cercando il contatto fisico ed assumendo un contegno offensivo nei suoi confronti. Il giocatore subiva un’espulsione e si scagliava contro lo stesso arbitro, colpendolo con una violenta testata al volto che gli provocava dolore, capogiri, senso di nausea e di vomito”.

A seguito di ciò il direttore di gara decideva di sospendere la gara, in quanto non sussistevano più le condizioni psicofisiche per poterla proseguire; l’arbitro poi si era recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sant’Agata di Militello, dove gli veniva refertata una prognosi di ventuno giorni per “frattura composta della base delle ossa propria del naso”.

Dunque, vista la responsabilità della società Terme Vigliatore per l’atteggiamento del proprio tesserato, viene decisa la vittoria a tavolino 0-3 della Nuova Peloro. La capolista sale a 51 punti in classifica, sempre in vetta al torneo e aumenta il vantaggio sulla seconda Real Rocchenere. Inoltre è stata inflitta al Terme Vigliatore l’ammenda di 600 euro e il calciatore Francesco Puliafito è stato squalificato per 5 anni, fino al 24 Febbraio 2028.