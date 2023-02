Un ritorno dopo il Covid per un evento che si conferma apprezzato da aziende, studenti e laureati. Oggi l’ingresso del Palazzo del Rettorato ha ospitato il Recruiting Day, una giornata che mette in contatto il mondo universitario e del lavoro grazie a colloqui e workshop finalizzati all’assunzione e all’ingresso nel campo professionale post laurea.

“Non è il primo anno ma l’ultima volta in presenza è stato nel 2019, prima della pandemia – ha spiegato la prorettrice Roberta Salomone-. Siamo molto contenti, abbiamo 36 aziende con 133 posizioni aperte. Sono stati selezionati oltre 400 studenti su più di 1.300 curricula inviata”. E sugli studenti stranieri, Salomone spiega che “sono oltre 700 gli iscritti all’Università di Messina ed è bello sentire nei corridoi diverse lingue. Ci sono anche corsi in lingua inglese e tanti sono qui oggi per i colloqui”.

Trentasei le aziende coinvolte in diversi settori, dall’economico al bancario, dai servizi al settore sanitario, fino ad assicurazioni, consulenza ed energia. Presenti anche diversi gruppi messinesi come Irritec, A.D.I. Messina e Caronte & Tourist.