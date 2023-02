Ottimo bilancio oggi per il Barcellona CT alla seconda tappa del circuito regionale siciliano.

Passata la fase a gironi e gli ottavi di finale, cinque degli otto finalisti vestivano la maglia biancorossa: Mandanici, Torre, Sciacca, La Torre Claudio e La Torre Antonio. Quest’ultimo si è imposto su Torre per 3-1, volando così in semifinale.

Con lo stesso risultato, Claudio La Torre ha chiuso il match contro Sciacca, raggiungendo il fratello in semifinale; Mandanici ha terminato la propria corsa fermato dal catanese e futuro finalista Panebianco, impostosi sul barcellonese per 4-1.

La prima semifinale, in uno scontro fratricida ha visto prevalere Claudio col punteggio di 4-2 sul fratello Antonio, il quale ha comunque conquistato il terzo gradino del podio.

Ad aspettare il nostro Claudio in finale c’era Claudio Panebianco, uscito vittorioso dalla semifinale contro il bagherese Saitta col punteggio di 5-0.

Il risultato vedeva La Torre in svantaggio per 1-2 fino a 6 secondi dalla fine, quando il barcellonese ha segnato il gol del pareggio, portando così la partita al sudden death. A poco più di un minuto dalla fine dei tempi supplementari, l’aquilotto ha messo in rete il gol della vittoria, conquistando così il gradino più alto di un podio quasi interamente bianco rosso.

Menzione d’onore anche per il piccolo Aleksandar Rossitto, giovane promessa del Barcellona CT, che ha giocato tre partite del girone Under contro il siracusano Murabito. Dopo una vittoria e una sconfitta, ha disputato il match finale, conclusosi ai tiri piazzati con la vittoria del giovane barcellonese che ha conquistato un’ottima medaglia d’oro.