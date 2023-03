Fino al 3 marzo sarà possibile presentare domanda per accedere al “Bonus caregiver familiare”. Si tratta di un contributo economico, una tantum, che accede alle risorse del fondo previsto dalla legge per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

A renderlo noto il comune di Patti, in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario n.30 e referente dei comuni di Brolo, Ficarra, Floresta, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Piraino, Raccuja, San Piero Patti, Sant’Angelo di Brolo, Sinagra e Ucria. L’Assessorato alla famiglia e delle politiche sociali ha disposto la liquidazione della somma per il distretto D30 – direttamente al comune capofila di Patti – pari a 52.394 euro, suddivisa in 34.056,10 euro per i caregivers dei disabili gravi e 18.337,90 euro per i caregivers per disabili gravissimi.

Per meglio chiarire, il caregiver familiare è “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado o, in particolari casi, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di una malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sè, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata”.

Al momento le istanze presentabii sono relative alle annualità 2018-2019-2020, mentre il contributo economico verrà erogato sulla base del numero delle istanze, che dovranno essere presentate al comune di residenza del soggetto con disabilità. Il contributo è da intendersi a sostegno dell’attività di cura ed assistenza effettuata su base volontaria, non professionale, infatti “il careginer familiare si connota quale risorsa che si prende cura della persona che assite, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l’aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività e assistenza di cura, allo scopo di favorire il mantenimento al proprio domicilio.