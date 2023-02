Sono stati approvati dall’Asp di Messina progetti per un importo complessivo di oltre 5 milioni ai fini della predisposizione in carico ad Invitalia delle gare per l’appalto integrato (progettazione esecutiva + lavori) per l’ospedale di comunità e la casa di comunità di Sant’Agata Militello e per la casa di comunità “spoke” di Mistretta.

In particolare sono stati approvati, il progetto di fattibilità tecnica ed economica rafforzato per l’ospedale di comunità santagatese, per un quadro economico complessivo di 2.302.902 euro, e per la casa di comunità, per un importo di di 1.437.325 euro, entrambi previste presso l’attuale sede del poliambulatorio dell’Asp di via Catania in cui è stata individuata anche la centrale operativa territoriale. Per quest’ultima tipologia di struttura i lavori erano già stati affidati nei mesi scorsi per circa 90 mila euro. Approvato, infine, anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica rafforzato per la casa di comunità di Mistretta, che sarà realizzata nell’immobile di via Verga, per un importo complessivo di 1.437.325 euro.

Si tratta di strutture la cui realizzazione è prevista nell’ambito degli interventi finanziati con il PNRR. L’ospedale di comunità prevede fino a 20 posti letto con dotazione di infermieri, unità di supporto, operatori sociosanitari e medico 7 giorni su 7. La casa di comunità avrà invece funzione di coordinamento dei servizi sanitari sul territorio con medici di famiglia, personale infermieristico ed ambulatorio con continuità assistenziale notturna e festiva.