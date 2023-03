Piogge residue e nuvole continuano a insistere sulla regione. I cieli resteranno in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata.

Temperature stazionarie. I venti spireranno deboli dai quadranti Sud occidentali, andando in attenuazione. Per quanto riguarda i mari, molto mosso il Tirreno e stessa situazione per quanto riguarda lo Ionio.