Mazzette per “chiudere un occhio” su pratiche automobilistiche. In ventuno sono finiti ai domiciliari. Otto tra funzionari e dipendenti della Motorizzazione Civile di Palermo e tredici responsabili di agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche. Sono ben 187 i capi di imputazione e 42 gli indagati in totale nell’inchiesta coordinata dal Procuratore Maurizio De Lucia.

Si va dalla corruzione all’accesso abusivo a sistema informatico e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.-

Un giro di mazzette incassate dai pubblici ufficiali, secondo l’accusa, per le immatricolazioni di auto straniere. Un trend costante che ha insospettito gli inquirenti del Compartimento Polizia Stradale che hanno avviato indagini durate mesi. Basti pensare che le pratiche per la nazionalizzazione di auto dall’estero sono passate dalle 7.740 del 2016 a ben 20.465 del 2019. Per gli investigatori il dato rilevante è la circostanza che gli intestatari fossero, per oltre l’80% residenti fuori provincia di Palermo e la quasi totalità di pratiche era stata “commissionata da un ristretto numero di agenzie palermitane”.

La Polizia avrebbe scoperto che i soldi servivano per nascondere irregolarità come mancati collaudi dei veicoli e mancate revisioni degli impianti a gas.