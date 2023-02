Grave incendio la scorsa notte in un immobile di Via Generale Di Giorgio, ad Acquedolci. Le fiamme hanno devastato il secondo piano del palazzo in cui vivono un’anziana signora e la figlia.

Per fortuna entrambe, nella tarda serata di ieri, erano sveglie, si sono accorte delle fiamme e sono riuscite a mettersi in salvo e dare l’allarme. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sant’Agata Militello e i Carabinieri della locale Stazione. Incerte le cause del rogo. L’immobile sarà oggetto di ordinanza di sgombero da parte del sindaco di Acquedolci. Fortunatamente, quindi, non si registrano feriti.

Al secondo piano dell’immobile vive l’attrice Carmelina Antonella Venuto, recentemente protagonista del cortometraggio “Provvidenza” del regista Angelo Faraci. La stessa ha esternato i suoi sentimenti su un post Facebook: “Voglio iniziare questo post dicendo grazie al cielo, grazie al mio papà, nostro angelo custode adesso, perché siamo tutti salvi e vivi. Le cose si aggiustano, anche se la casa è il mio papi, frutto di lavoro e sacrifici, ma ti prometto papà, che la riporteremo al suo antico splendore. Adesso, vorrei ringraziare tutti, ma proprio tutti coloro che ci hanno aiutato in questo momento così delicato. Dai vicini i coniugi Calogero e Calogera, suo figlio Carmelo, Felicetta, Delfio, Gianpaolo, i ragazzi che si sono subito fermati davanti casa, che con molto coraggio ed audacia, insieme a me hanno chiamato subito i soccorsi, il sindaco Alvaro Riolo, che si è subito messo a disposizione per poter rendere più concreto il pronto intervento, le squadre dei vigili di S. Agata, Patti e Messina, il tempestivo aiuto dei carabinieri. Scusate se magari ho dimenticato qualcuno, sono ancora un po’ scossa e provata… Grazie, grazie e grazie ancora. La vita vi ricompenserà e aiuterà me e la mia famiglia in questo momento così delicato, ma immensamente fortunato allo stesso tempo, perché già il fatto di essere qui a scrivervi insieme a tutta la mia famiglia, sana e salva, è il dono più bello che possa aver ricevuto stanotte ed anche di sempre. Papà ci hai protetto grazie”.