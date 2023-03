Galati Mamertino – La Giunta Municipale di Galati Mamertino, tramite la richiesta presentata dall’Assessore Comunale alla Pubblica Istruzione Antonino Baglio, ha assegnato la somma di 1.797,27 euro per la concessione di buoni-libro agli alunni della Scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2022/2023.

La cifra sarà erogata, mediante il rilascio da parte del Dirigente Scolastico, ai genitori degli studenti aventi diritto, residenti nel Comune di Galati Mamertino. Il contributo per il buono-libro sarà così concesso: 61,97 euro ciascuno per i 15 alunni che frequentano la prima classe della Scuola secondaria di primo grado, 41,32 euro per gli studenti della seconda (11 alunni) e della terza classe (10 alunni).

L’impegno di spesa complessivo sarà inserito nel Bilancio di previsione 2023 e la presente proposta di deliberazione sarà immediatamente eseguibile, vista la necessità di provvedere in merito secondo la circolare diramata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione. Il contributo sarà assegnato agli alunni, sulla base degli elenchi attestanti la frequenza scolastica degli studenti.