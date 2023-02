Mirto – Il pasticciere mirtese Filippo Nici del Bar “La Cometa” ha vinto la medaglia d’oro al Campionato Nazionale 2023, che si sta svolgendo presso la Fiera del Tirreno CT di Carrara, per la Miglior Colomba Innovativa.

Il Campionato Italiano per la Miglior Colomba, che comprende anche la colomba classica e svoltosi Domenica 26 e Lunedì 27 Febbraio, viene organizzato dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC), che ha dato vita a una grande festa per celebrare il suo decimo anniversario; sono tre i Campionati italiani preparati per valorizzare le eccellenze del made in Italy e, oltre alla Miglior Colomba, si sta tenendo anche il Campionato della Panificazione e il Campionato Italiano di Pasticceria.

Filippo Nici si è imposto nella categoria Miglior Colomba Innovativa, riconoscimento che è stato ottenuto anche da Domenico Manfredi, con una colomba di frutti di bosco, cioccolato modicano e rosmarino; i vincitori dei vari premi entreranno a far parte della nazionale, che affronterà il Campionato del Mondo il prossimo Ottobre.

Il Campionato Italiano Miglior Colomba, il dolce simbolo della Pasqua, ha riunito i migliori interpreti italiani per questa specialità e hanno preso parte al concorso circa 120 concorrenti. I partecipanti hanno dovuto presentare a una scrupolosa giuria una colomba classica, realizzata con il solo inserimento di canditi d’arancia e ricoperta di glassa croccante, oppure una colomba innovativa con libero spazio alla creatività. Per la colomba innovativa si potevano utilizzare cioccolato, frutta esotica o qualsiasi altro ingrediente o tecnica, che poteva differenziarsi dalla colomba tradizionale. A decretare i vincitori del trofeo di Miglior Colomba d’Italia e Miglior Colomba d’Italia Innovativa è stata una giuria, formata dall’Equipe Eccellenze Internazionali della FIPGC, che ha valutato e considerato attentamente profumo, taglio, cottura, gusto, sofficità e alveolatura, e, nel caso della colomba innovativa, l’originalità.