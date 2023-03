San Marco d’Alunzio – Il Comune di San Marco d’Alunzio ha approvato lo schema di protocollo d’intesa, insieme al Consorzio Umana Solidarietà e all’Associazione ALS (Associazione Lavoratori Stranieri) MCL (Movimento Cristiani Lavoratori) Sicilia, per l’utilizzo della piattaforma “Migrants.Work“.

La missione “Migrants.Work” è prevalentemente incentrata sull’erogazione di servizi di “job matching“, a vantaggio delle aziende e delle persone fisiche, con particolare attenzione agli stranieri residenti in Italia e regolarmente in possesso del permesso di soggiorno; il presente accordo dovrà tutelare e accompagnare i lavoratori stranieri nell’inserimento sociale e lavorativo nel territorio del Comune di San Marco d’Alunzio.

E’ stato concesso un contributo di 500 euro all’Associazione ALS MCL Sicilia, per le attività di informazione e di orientamento dei migranti, che verrà inserito all’interno del Bilancio di previsione triennale 2023/2025. La decisione dell’ente comunale aluntino di aderire a questo importante protocollo d’intesa dipende dalla forte diminuzione, registrata negli ultimi anni, della popolazione con la conseguente perdita di forza lavorativa e dato che il paese di San Marco d’Alunzio condivide le finalità di questa iniziativa, riconoscendone l’alto valore per la comunità e per l’integrazione sociale.

L’accordo, costituito da 5 articoli, è stato sottoscritto dal Sindaco di San Marco d’Alunzio Filippo Miracula, dal Presidente e legale rappresentante del Consorzio Umana Solidarietà Michele Leone e dal Presidente e legale rappresentante dell’Associazione ALS MCL Sicilia Paolo Ragusa. La durata del presente protocollo sarà di 12 mesi, con decorrenza dal 30esimo giorno successivo dalla sottoscrizione dello stesso, con un tacito rinnovo di altri 12 mesi in caso di mancato recesso. Le 3 parti sottoscriventi l’accordo si autorizzano reciprocamente a pubblicare il logo identificativo, che fa capo all’altra parte, e ad associarlo ad eventuali articoli o blog, inerenti alle sole finalità perseguite con il presente accordo.