San Filippo del Mela – La poesia è la protagonista dell’ultima iniziativa posta in essere dall’associazione culturale Pro Loco San Filippo del Mela, diretta da Matteo Dragà, e dallo scrittore Vincenzo Calì.

È stato bandito infatti un concorso letterario dal titolo “Floripotema parole in corsa”. Una iniziativa molto significativa, che già dal titolo riprende i tratti caratteristici della Valle del Mela. Difatti, come chiarisce la stessa Pro Loco, questa iniziativa ha lo scopo di scoprire le potenzialità artistiche e letterarie del territorio. “Offrire l’opportunità di rendere visibili contesti culturali rigogliosi ma ancora in parte inespressi, -dichiara l’Associazione con il suo Presidente Matteo Dragà- con visione e futura riqualificazione dei borghi storici della Valle del Mela e la riscoperta dell’identità come risorsa di ispirazione poetica e culturale.”

Il concorso letterario si articola in 3 sezioni. La prima prevede la composizione di una poesia in lingua italiana a tema libero. La seconda invece riguarda una poesia inedita in lingua italiana a tema “La Valle del Mela”. La terza ed ultima sezione invece è rivolta alle scuole. Gli studenti dovranno comporre un racconto breve inedito in lingua italiana a tema “ l’Empatia nella società di oggi”. La partecipazione al Concorso è aperta a tutti i residenti in Italia e tutti gli elaborati dovranno essere totalmente inediti, la giuria effettuerà verifiche per appurarne tale condizione. Per la sezione scuole il concorso è completamente gratuito e prevede la partecipazione con un limite di età di quattordici anni o entro l’ultimo anno della scuola media inferiore. La quota di iscrizione per le sezioni 1 e 2 invece è di 10 euro per ogni elaborato (costi per le spese della gestione dell’evento) e si può partecipare con un massimo di due elaborati a persona.

È possibile scaricare il bando completo e modulo di partecipazione nella pagina dedicata: Floripotema Concorso Letterario