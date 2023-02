Una giornata dedicata allo screening sanitario gratuito a Naso, organizzato dal Lions Club di Capo d’Orlando presieduto dalla professoressa Angela Portale.

Sono stati più di 50 i bambini che sabato hanno partecipato a “Sight for Kids – Open day Kids”.

Presso l’Ipsc “F. Portale” di piazza Roma, sono stati effettuati controlli sanitari per:

occhio pigro e vista (bimbi dai 3 ai 12 anni);

otottica (3-12 anni)

prevenzione odontoiatrica (3-12 anni) e valutazione posturale (6-12 anni).

Ad effettuare le visite la dott.ssa Maria Briguglio (oculista pediatrica), il dott. Giuseppe Miragliotta (odontoiatra), la dott.ssa Laura Ricciardello (fisioterapista), ed il dott. Carmelo Scafidi (ortottista).

Indispensabile per la riuscita della giornata la collaborazione della RCS (Rete Civica della Salute), rappresentata dalla coordinatrice provinciale della Provincia di Messina, Marisa Briguglio e dalla referente di zona Sara Agnello presenti a Naso, oltre al patrocinio gratuito della SMO (Società Mediterranea di Ortottica).

“La prevenzione è fondamentale se poi, come in questo caso è effettuata sui bambini, ecco come diventata di vitale importanza – ha dichiarato il sindaco Gaetano Nanì – ringrazio i Lions Club ed i medici che nella giornata di sabato, ed in modo assolutamente gratuito, hanno effettuato lo screening a tanti bambini della nostra città. Grazie alle accurate visite effettuate è stato possibile evidenziare alcune piccole patologie che adesso sarà possibile curate in modo semplice e soprattutto in poco tempo. Posso assicurare che la mia amministrazione continuerà, per il bene delle collettività, ad incentivare e alimentare questo tipo di iniziative”.