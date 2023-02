SAPONARA – Ai nastri di partenza il progetto MIBAC “Noi e il cinema” Azione c) “Visioni Fuori-Luogo”.

È l’Istituto Comprensivo di Saponara, diretto dalla prof.ssa Emilia Arena, l’istituto capofila del progetto, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal Ministero per il Beni e le Attività Culturali e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La referente per Saponara è a prof.ssa Elena Arena.

L’I.C. Saponara è in rete con tre Istituti di Messina, ovvero l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonello” diretto dalla prof. Laura Tringali, i Comprensivi “Santa Margherita” la cui Dirigente è la prof. Fulvia Ferlito e “Villa Lina- Ritiro” diretto dalla prof. Maria Concetta D’Amico e “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea diretto da Leon Zingales.

PROIEZIONE “LA VITA RUBATA” IN MEMORIA DI GRAZIELLA CAMPAGNA

Proprio ieri gli alunni delle scuole della rete che frequentano i corsi, hanno assistito, al Cinema Apollo di Messina, alla proiezione del film “La Vita rubata”, ” regia di Graziano Diana dedicato a Graziella Campagna, trucidata a soli 17 anni per mano delle mafia nel 1985. Hanno partecipato all’evento l’Associazione Libera e Pietro Campagna, fratello di Graziella. “Ancora oggi – ha detto Pietro Campagna ai ragazzi alla fine della proiezione – l’omertà e della connivenza fra mafia e potere, hanno ostacolato le indagini e la conoscenza della piena verità.” Anche i ragazzi sono intervenuti porgendogli delle domande. Insomma non una proiezione passiva, ma un vero e proprio dibattito formativo, nel quale i ragazzi sono stati attivi e partecipi.

La Dirigente ha parlato ai ragazzi evidenziando il senso di questo progetto con il quale sono invitati a conoscere il nostro territorio, a cogliere le sue caratteristiche, quelle belle, ma anche quelle negative. “L’omicidio di Graziella Campagna -ha dichiarato- è una realtà che noi adulti abbiamo il dovere di far conoscere e ricordare a voi giovani perché sappiate da cosa dovere allontanarvi, per educarvi al rispetto dell’altro e della vita umana. La verità dovrebbe venire da sé e invece Pietro Campagna l’ha dovuta cercare e pretendere con tutte le sue forze.”

“Più di 1000 le vittime innocenti della mafia -ha detto Tiziana Tracuzzi – il cui elenco ogni anno viene aggiornato perché tutti i morti ammazzati dalla mafia il 21 marzo, dai nomi più noti alle persone piu semplici, hanno il diritto di essere ricordati.” L’associazione Orizzonte Comune ha parlato del monologo Al posto giusto, regia di Carmelo Formica e interpretato da Silvana Formica, incentrato sulla vita di Graziella Campagna e che potrà offrire, successivamente proposto, nuovi spunti di riflessione.

IL PROGETTO

“Il percorso formativo è volto alla riscoperta di anfratti del territorio, -racconta la Dirigente Emilia Arena- luoghi di fruizione quotidiana dei ragazzi, i quali spesso non hanno contezza della ricchezza che il nostro patrimonio storico-culturale racchiude.” Insomma una ampia riflessione sulle ricchezze del territorio e sulla loro tutela. Durante il percorso formativo i ragazzi sperimenteranno a loro volta la finzione cinematografica realizzando un lungometraggio in cui l’ambiente circostante, case, strade, verde pubblico, sia ridisegnato in chiave legalitaria: niente più spazzatura per le vie, nessun calcinaccio pendente, balconi fioriti.

“I ragazzi, -dichiara ancora- oltre ad imparare a “leggere” e interpretare i linguaggi cinematografici, grazie a degli esperti formatori di educazione visiva a scuola, saranno i veri protagonisti della sceneggiatura e della realizzazione di un lungometraggio. Avranno modo di comprendere che, se ogni singolo cittadino rispettasse regole, leggi e norme la facies del nostro vissuto quotidiano avrebbe un volto migliore e risplenderebbe quella bellezza che ha avvinto tanti viaggiatori, scrittori, artisti. Gli adolescenti ridisegneranno, dunque, la loro città, paesino, borgo in cui vivono, facendosi promotori di un messaggio di speranza: un’altra realtà può essere possibile!”