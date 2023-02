Inizieranno domani i lavori per la realizzazione della rotonda nella zona di Sant’Anna, lungo la Statale 113, all’incrocio con la Strada Provinciale 140.

Il Sindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto, ha firmato una ordinanza con cui dispone, da giorno 1 marzo fino al termine dei lavori, il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito in contrada Lago, dall’intersezione con la S.S. 113 all’intersezione con la via Del Sole per consentire la predisposizione dell’area di cantiere.

I lavori aggiudicati dall’Anas saranno eseguiti dall’impresa AMEC SRL di Santa Venerina (Catania).

“Felici che finalmente si realizzi un intervento a lungo atteso e fondamentale per la viabilità e la sicurezza sulla strada”, ha commentato il sindaco Laccoto.