È deceduto a Catania, dove si trovava ricoverato Don Luigi Santoro, dal 2010 al 2022 parroco di Acquedolci.

Era nato ad Acquedolci il 28 gennaio 1947. E’ stato accolto come alunno del Seminario Diocesano di Patti al termine della scuola elementare e, dopo gli anni della scuola media inferiore e superiore, ha seguito i corsi di teologia del Seminario Maggiore.

E’ stato ordinato da S. E. Mons. Giuseppe Pullano il 15 agosto 1971 nella Basilica Cattedrale San Bartolomeo in Patti assieme ad altri 12 sacerdoti.

Subito dopo l’ordinazione sacerdotale è stato Vicario Parrocchiale della Parrocchia Maria SS. Assunta in san Fratello e successivamente ne è divenuto Parroco fino al 1990, quando Mons. Ignazio Zambito lo ha nominato Rettore del Seminario. Durante gli anni della Direzione del Seminario Vescovile di Patti è stato anche parroco della Parrocchia Maria SS. Immacolata in Landro di Gioiosa Marea.

Nel 2004, al termine del servizio di Rettore in Seminario è stato nominato Parroco della Parrocchia Maria SS. di Lourdes in Gliaca di Piraino. Nel 2006 è divenuto Parroco della Parrocchia San Nicolò di Bari in Santo Stefano di Camastra. Nel 2008 è stato nominato Parroco della Parrocchia Maria SS. di Porto Salvo in Capo d’Orlando. Dal 2010 fino allo scorso mese di settembre è stato Parroco della Parrocchia San Benedetto il Moro in Acquedolci. Ha svolto anche il servizio di Vicario Foraneo del Vicariato di Sant’Agata Militello dal 2014 al 2023.

Dopo aver lasciato la parrocchia di Acquedolci, per raggiunti limiti di età, è stato nominato Rettore del Centro Pastorale “Maria SS. del Tindari” di Castell’Umberto.

La notizia è stata accolta con profonda tristezza nelle due comunità. Ad Acquedolci sopratutto dove Don Luigi era considerato una vera guida per tantissimi fedeli.

La salma di don Luigi giungerà nella Chiesa Madre di Acquedolci domani pomeriggio martedì 28 febbraio 2023.

Alle ore 21.00 si terrà una veglia di preghiera.

I funerali, presieduti da Mons. Vescovo Giombanco si svolgeranno mercoledì 1° marzo 2023, alle ore 15.30.