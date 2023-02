Non è necessario l’intervento per poter rettificare i documenti anagrafici. Lo ha deciso il tribunale di Messina che ha accolto le istanze presentate da un giovanissimo residente a Messina tramite il suo difensore, l’avvocato Silvia Maio.

E ci sono voluti solo tre mesi per ottenere dai giudici l’autorizzazione alla modifica dei dati anagrafici sessuali ritenendo sufficiente l’aver “adeguato” i propri caratteri sessuali a quelli tipici del nuovo sesso. Un adeguamento dai caratteri maschili a quelli femminili che è stato ritenuto sufficiente per ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali, come previsto dalla legge del 1982 che recita «si può considerare oggi realizzato, quando i caratteri cosiddetti secondari risultano già modificati dalle terapie ormonali intraprese. Il diritto all’identità sessuale va, allora pienamente riconosciuto non solo a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all’altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, ma anche a coloro che senza modificare i caratteri sessuali primari abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l’aspetto corporeo».