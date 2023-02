Oggi pomeriggio è stato accanto a don Walter Insero, il sacerdote che ha celebrato le esequie di Maurizio Costanzo nella Chiesta degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma. Tanti suoi compaesani lo hanno guardato in Tv, orgogliosi, mentre proclamava il Vangelo.

Lui è Nuccio Patti, giovane diacono originario di Santo Stefano di Camastra che, al momento, si trova a Roma per il suo percorso di studi. Nuccio Patti è stato ordinato diacono lo scorso 30 dicembre presso la Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari dal Vescovo di Patti, Monsignor Guglielmo Giombanco.

Don Nuccio ha proclamato il brano del Vangelo in cui Giovanni racconta l’apparizione di Gesù risorto ai discepoli e a Tommaso che non crede e dice: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò che è risorto». Il brano che si conclude con l’affermazione di Gesù Cristo: «Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!»