«Il mercato settimanale resta nella riviera di Ponente. Non abbiamo neppure immaginato lo spostamento di tale attività nel centro cittadino».

Ad affermarlo il sindaco Pippo Midili che chiarisce la posizione dell’Amministrazione e sottolinea che “non è questa la soluzione per rilanciare l’attività dei negozi”.

«A Milazzo si sta registrando quello che accade in tutte le altre realtà – afferma Midili – come peraltro sottolinea Confcommercio rilevando che nelle città e nei centri storici si è registrato negli ultimi anni un cambiamento. Per evitare gli effetti più gravi di questo fenomeno, per il commercio di prossimità non c’è altra strada che puntare su efficienza e produttività anche attraverso una maggiore innovazione e una ridefinizione dell’offerta».