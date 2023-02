Floresta – Il Comune di Floresta, rappresentato dal Sindaco Antonio Stroscio, ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con il Parco dei Nebrodi, nella persona del Commissario straordinario Giovanni Cavallaro, per la fruizione turistica.

Sono stati consegnati formalmente all’ente comunale di Floresta un quad, che garantirà l’assistenza necessaria in caso di emergenza, e l’attrezzattura sciistica (sci di fondo e ciaspole), per l’organizzazione delle passeggiate sulla neve.

“Ringrazio il Commissario straordinario del Parco dei Nebrodi Dott. Giovanni Cavallaro, – afferma il Sindaco Stroscio – l’ex Presidente del Parco Dott. Domenico Barbuzza, messosi a disposizione prima della revoca del suo incarico per effetto dello Spoil System, e il Direttore Di Gangi, per la disponibilità dimostrata nell’accogliere la richiesta di concedere al Comune di Floresta attrezzature da sci e quod, nell’ottica di promuovere e valorizzare il meraviglioso territorio dei Nebrodi“.

A determinare l’accordo sono state le finalità promozionali, connesse al forte aumento delle presenze nel Comune di Floresta, e per consentire così a un pubblico più vasto e numeroso la partecipazione alle escursioni, durante il periodo invernale con l’osservazione dell’ambiente spettacolare del Parco dei Nebrodi. Si tratta di un’importante sinergia per ampliare quanto più possibile la fruizione e fornire un servizio a quanti scelgono i Comuni, ricadenti nel Parco dei Nebrodi, e per le passeggiate in natura.