La sanità nel messinese tra luci e ombre. Un’analisi a tutto campo con l’Onorevole Giuseppe Laccoto, Presidente della Commissione Sanità dell’Ars. Mercoledì prossimo a Palazzo dei Normanni la stessa commissione discuterà di argomenti importantissimi, a partire dalla situazione difficile che vive il Pronto Soccorso di Milazzo per il sovraffollamento causato anche dal servizio “con orari di ufficio” cui è destinato il Pronto Soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto.

Please enable JavaScript play-sharp-fill

«Quella dei Pronto Soccorsi è una questione che riguarda tutti gli ospedali periferici della Sicilia. – esordisce Laccoto – Dobbiamo andare a monte del problema: mancano i medici del Pronto Soccorso. Gli stessi medici sono in una condizione sofferta: a parte i turni, a parte il problema penale di sbagliare nella fretta, c’è una effettiva carenza. Mercoledì avremo un incontro della Commissione e – annuncia – abbiamo previsto una Sottocommissione per fare una indagine in tutti i pronto soccorso della Sicilia. Il problema di Barcellona – Milazzo è uno: bisogna decidere una volta per tutte quali discipline fare al “Fogliani” e quali al “Cutroni Zodda”. E’ chiaro che con la chiusura dell’Ospedale di Barcellona c’è un surplus a Milazzo».

E’ inutile nascondere il sole con la rete. La situazione è critica e bisogna individuare i necessari correttivi per garantire in pieno all’utenza servizi efficienti che tutelino completamente quell’inalienabile diritto alla salute. «Stiamo cercando di capire assieme al Commissario, al Direttore Sanitario e all’Assessore di comprendere gli aggiustamenti per trovare anche il personale – risponde a tono il deputato regionale – A mio avviso, bisogna fare un accordo integrativo economico per i medici dei Pronto Soccorsi. Se fai un turno di notte, hai X; se fai il turno di giorno, hai meno. E’ un problema che bisogna affrontare radicalmente, trovando nuovi sistemi per dare la possibilità ai medici del Pronto Soccorso. Io sono per dare un’incentivo economico».

E poi c’è la questione pianta organica dell’Asp…

“La Pianta organica dell’Asp l’ho sollecitata ed è all’ordine del giorno nella seduta di mercoledì prossimo. La pianta organica non toglie, però, le carenze dei medici del Pronto Soccorso. Ma può dare a Barcellona Pozzo di Gotto la possibilità di avere alcune discipline, come oncologia e pneumologia. Non possono coesistere le stesse discipline a Barcellona e Milazzo. Bisogna decidere una volta per tutte di fare scelte coraggiose che diano buona sanità“.

Dall’Ars si è provato a porre rimedio alla carenza di medici con le borse di studio e specializzazione.

“Con una mia iniziativa, approvata all’unanimità dalla Commissione prima e poi dall’Ars, abbiamo ottenuto 250 borse di studio di specializzazione per le specialità che più mancano. Ciò al fine di agevolare il percorso per i residenti in Sicilia. Abbiamo messo 25 milioni, cinque già il primo anno. Fra tre anni, i medici specializzandi possono andare anche in corsia e possono, in qualche modo, alleviare la mancanza assoluta di medici. Oggi non riusciamo a fare sale operatorie perchè mancano anestesisti, mancano anche pediatri, cardiologi e interventisti. Con questa iniziativa, speriamo di avere medici specializzandi in tutta la Sicilia che possano garantire un piccolo ma importante passo“.

Le questioni relative all’Ospedale di Sant’Agata Militello con i sindacati in fermento che hanno annunciato una nuova mobilitazione, chiedendo l’attivazione di posti letto Utic e la riattivazione del Punto Nascita.

“Il Punto Nascita a Sant’Agata di Militello non può essere attivato senza deroga dal Ministero, non so se è stata richiesta nel tempo ma oggi non c’è. Se può essere attivato ben venga, ma non possiamo focalizzare tutto sul Punto Nascita per il quale bisogna avere la forza di chiedere, come Governo Regionale, una deroga. A Sant’Agata ci sono molte carenze, bisogna focalizzare quali sono e attivarsi. Ma noi su tutta la provincia di Messina abbiamo carenze. La sanità non può essere più lasciata così. Bisogna fare delle scelte precise. Con la nuova pianta organica e la nuova rete ospedaliera spero vi siano nuovi accorgimenti per la prevenzione e la medicina del territorio. Abbiamo tanti accessi di codici bianchi e gialli che si potrebbero evitare rafforzando la medicina territoriale. Il nostro piano sanitario è fermo al 2009, l’ultimo l’ho fatto io come Presidente della Commissione Sanità“.

Il Covid sembra ormai alle spalle, eppure l’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto attende la sua riconversione. E, a dire il vero, rimangono in molti reparti, specialmente i reparti maternità, tutte le restrizioni dovute all’accesso di visitatori, anche dei papà dei neonati. Si può provare adesso a tornare alla normalità?

“Io spero che mercoledì, in questa audizione, si possa definitivamente dare un punto finale all’ospedale Covid, lasciando solo dei posti letto Covid. Bisogna sicuramente tornare alla normalità e penso che mercoledì arriveremo a questo risultato“.