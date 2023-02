“Il nostro mondo il nostro futuro in pace”. Questo lo slogan che ha accompagnato la scorsa domenica, 26 febbraio, a Capo d’Orlando 150 scout provenienti da vari paesi della diocesi di Patti e di Cefalù.

Il paese è stato così invaso da centinaia di giovani che hanno giocato, cantato e svolto attività di scoperta dell’ambiente.

I Gruppi scout AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) di Cefalù, Castelbuono, Acquedolci e Sant’Agata Militello sono stati ospiti del gruppo Capo d’Orlando.

Si tratta del “World Thinking Day 2023” che vede tutti gli scout del mondo, in contemporanea, svolgere attività sviluppando il medesimo tema, raccogliendo fondi per il sostegno dello scoutismo nei paesi in via di sviluppo, ricordano a se stessi e agli altri che lo scoutismo è una fratellanza mondiale.

Una iniziativa che vede impegnate centinaia di persone. La Giornata Mondiale del Pensiero, infatti, è una giornata di amicizia internazionale che gli scout festeggiano dal 1926, grazie a WAGGGS – World Association of Girls Guides and Girl Scouts, il movimento mondiale che rappresenta 10 milioni di guide e scout in 152 paesi.