CONDRÒ – Ancora un finanziamento per il piccolo centro di Condrò. Esulta il Sindaco Giuseppe Catanese insieme a tutta la sua Giunta per questo ennesimo risultato che porterà una nota di rinnovamento nel comune del messinese.

Saranno realizzati degli interventi di efficientamento energetico che mireranno allla produzione di fondi di energia rinnovabile. Insomma uno sguardo al futuro con particolare attenzione al nostro pianete e alla sua salvaguardia. Anche il comune di Condrò quindi si allinea verso una linea più sostenibile. Nello specifico l’Ente ha ottenuto dei contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico anche tramite la produzione di energia rinnovabile negli edifici comunali. Queste somme sono state erogate dal Ministero della Transizione Ecologica attraverso un apposito bando.

Si tratta di un tutto di oltre 80 mila euro, ottenuti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività 2014-2020”. i lavori riguarderanno nello specifico i locali di via Penna che ospitano la biblioteca e l’autoparco comunale. Si interverrà per la sostituzione delle pompe di calore, di tutti gli infissi e l’istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.