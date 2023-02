Si apre a Villafranca Tirrena la stagione del ciclismo targato ACSI Ciclismo Sicilia. Il 5 marzo presso l’area ex Pirelli si terrà il Trofeo Città di Villafranca Tirrena. La gara organizzata dal Team Meca è giunta alla sua terza edizione. La manifestazione sarà valevole come prima prova del Campionato Provinciale ACSI Messina.

Gli atleti in gara si sfideranno su di un circuito di poco meno di 1,5 km interamente pianeggiante, da ripetersi più volte a seconda delle categorie in gara. L’incertezza,

dunque, sarà anche quest’anno il comun denominatore della competizione. Nelle passate edizioni si è sempre assistito a gare avvincenti risolte con volate a ranghi compatti o con fughe da lontano, con i velocisti beffati dai coraggiosi di turno.

La stagione 2023 dell’ACSI Messina inizia da Villafranca Tirrena non a caso. La città mamertina si è sempre distinta per la vicinanza allo sport e in particolare al ciclismo, come denota l’arrivo della quarta tappa del Giro d’Italia 2020, con la vittoria del france Arnaud Demare, e il traguardo volante posto proprio a Villafranca Tirrena, nel corso della quinta tappa del Giro d’Italia 2022.