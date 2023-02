Ultimo parziale fatale per la capolista Agribertocchi Orzinuovi che perde contro un’Orlandina giunta alla sesta vittoria consecutiva tra le mura amiche.

Dopo una gara vissuta sull’equilibrio, con gli ospiti sempre avanti, l’Orlandina porta a casa la vittoria grazie ad una sontuosa prova difensiva nell’ultimo parziale che vince per 2a a 13.

Sono ben 4 i giocatori in doppia cifra tra i padroni di casa che hanno trovato in Baldassarre e Binelli due totem in serata di grazia nella fase realizzativa. La tenacia di Klansikis e l’attenzione di Laganà hanno fatto il resto.

La squadra di Robustelli è riuscita, nell’ultimo quarto, a riagganciare gli avversari e, nel finale di gara, ad operare il sorpasso spinta dal proprio pubblico.

Prossimo impegno per l’Orlandina sarà il derby in casa, domenica 5 marzo, contro il Green Basket Palermo.

Tabellino:

𝗜𝗻𝗳𝗼𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗼 𝗱’𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 – 𝗔𝗴𝗿𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼𝗰𝗰𝗵𝗶 𝗢𝗿𝘇𝗶𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝟳𝟱-𝟲𝟴

(17-21, 19-20, 15-14, 24-13)

𝗜𝗻𝗳𝗼𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗼 𝗱’𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼: Baldassarre 16 (2/3, 1/3), Binelli 13 (1/1, 3/8), Klansikis 11 (3/3, 0/1), Laganà 10 (3/3, 1/6), Passera 9 (0/3, 3/5), Vecerina 9 (1/4, 2/3), Triassi 7 (2/4 da 3pt), Cuffaro 0 (0/1, 0/1), Okereke, Spada, Romagnolo, Collovì

Tiri liberi: 19 / 29 – Rimbalzi: 38 5 + 33 (Baldassarre 13) – Assist: 10 (Passera 4)

𝗔𝗴𝗿𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼𝗰𝗰𝗵𝗶 𝗢𝗿𝘇𝗶𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶: Agbamu 14 (5/5, 1/1), Leonzio 13 (2/7, 1/3), Planezio 11 (0/1, 3/5), Da campo 7 (1/2, 1/3), Procacci 7 (2/7 da 3pt), Gallo 5 (1/2 da 3pt), Alessandrini 4 (2/4, 0/2), Trapani 3 (1/3, 0/2), Gasparin 2 (1/3, 0/2), Ponziani 2 (0/3), Carnevale

Tiri liberi: 17 / 25 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Procacci 6) – Assist: 10 (Gasparin 4)