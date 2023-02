Dopo quasi 20 anni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto al Comune di Patti, la restituzione di un finanziamento utilizzato per la realizzazione di una struttura commerciale, specializzata per la vendita dei prodotti agricoli e zootecnici in contrada Ronzino, dell’importo di 1.200.000,00 euro, a seguito del mancato collaudo.

Una vicenda che risale al 2006. La struttura era stata realizzata su iniziativa del Consorzio Intercomunale Pubblici Servizi ed inserito nel Patto Territoriale Agro Alimentare “Tindari – Nebrodi”, grazie ad un finanziamento ottenuto nel 2001 di 1 milione e 264 mila euro. I lavori furono consegnati a fine 2005 e finirono l’anno successivo.

Inizialmente, tutto sembrava procedere per il meglio, tanto che all’interno dello stabile, erano state effettuate le opportune divisioni e l’inserimento delle apposite celle frigorifero. Il tutto, corredato anche da un notevole spazio per i parcheggi. La struttura, però, non è stata mai aperta al pubblico e non si sarebbe proceduto ad effettuare il collaudo tecnico-economico.

Successivamente, nel 2013, la nuova amministrazione comunale guidata da Mauro Aquino, per superare l’impasse burocratico, aveva puntato alla creazione di un mercato del pesce ed agroalimentare. Un progetto ambizioso ed auspicato, ma che a tutt’oggi non ha visto la luce. E ciò che ne resta, è una struttura abbandonata ed esposta al degrado più assoluto.

Adesso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha tentato di battere cassa. E se fosse andato in porto, avrebbe messo a rischio la stabilità economica dell’ente, il quale si trova in fase di riequilibrio finanziario pluriennale.

Ma, grazie all’efficienza degli uffici comunali, e in particolar modo dell’ingegnere Pino Scaffidi, Istruttore Tecnico Direttivo dell’ente, tutto ciò non si è verificato. Infatti, la problematica è stata risolta, mettendo in atto tutte le procedere necessarie per ottenere lo star bene del Ministero, effettuando il collaudo tecnico-economico e presentando gli atti necessari per interrompere il relativo procedimento di revoca. “Il provvedimento di revoca del finanziamento – ha spiegato il dirigente dell’ufficio tecnico Pino Scaffidi – avrebbe rischiato di portare l’Ente al dissesto. Questo perché dall’ottobre 2006, da quando erano stati completati i lavori, non era stato ultimato l’iter burocratico. Per questo motivo era stato avviato il procedimento per il recupero delle somme. Ma per fortuna, siamo riusciti a procedere al collaudo e presentare la documentazione necessaria, così che è stato emesso un nuovo provvedimento che ha bloccato la precedente revoca”.

“Grazie all’ottimo lavoro svolto dagli uffici comunali e dall’ingegnere Pino Scaffidi – ha commentato il sindaco Gianluca Bonsignore – si è riusciti a risolvere questo imprevisto che avrebbe potuto avere conseguenze per i conti del comune. Adesso, ci impegneremo affinché la questione relativa all’utilizzo e apertura della struttura, possa giungere alla conclusione e, allo stesso tempo, lavoreremo anche per trovare una adeguata soluzione per il collegamento con la viabilità esistente”.