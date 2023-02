Giesse Costruzioni cerca per la stagione 2023, per le sue strutture alberghiere di Capo D’Orlando e Mirto, la figura di cuoco da inserire all’interno dell’ organico.

La figura si occuperà di:

– Sovraintendere alla preparazione delle pietanze e alla corretta cottura

– Organizzare le attività dello staff di cucina

Requisiti:

– Esperienza pregressa nella mansione nello stesso contesto hotel/ristorante

– Disponibilità immediata

– Flessibilità

– Precisione e rigore

– Capacità di lavorare in team

I curriculum devono riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GPPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso. E’ possibile inviare la propria candidatura a job@costadorlando.com

L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambe i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91”.