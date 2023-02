Il dato finale per la provincia di Messina dice Stefano Bonaccini. Le primarie del Partito Democratico sul territorio premiano l’attuale Presidente della Regione Emilia Romagna che conquista 3.063 voti, pari al 47,84% contro i 2.809 riportati da Elly Schlein che si attesta al 47,84%.

Elly Schlein ha però trionfato a Messina e Giardini Naxos e, seppure di un soffio, a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. A Capo d’Orlando, Sant’Agata di Militello e Patti nettissima affermazione di Bonaccini. Più risicata a Taormina, dove ha avuto la meglio per sole quattro preferenze. Particolarmente significativo il dato di San Teodoro, dove hanno votato 400 persone e Bonaccini ha ottenuto 394 preferenze: effetto Calogero Leanza. Plebiscito per Bonaccini anche a Savoca con 236 preferenze contro le sole 13 della sua avversaria per effetto dell’azione di Nino Bartolotta.

A livello Nazionale è stata Elly Schlein ad aggiudicarsi la contesa e la stessa riceverà quindi il passaggio di consegne per la segreteria del Partito Democratico da Enrico Letta. E’ la prima donna a guidare la maggiore forza di centrosinistra.

Al termine della contesa, si registra la dichiarazione su Facebook del segretario provinciale del PD, Nino Bartolotta: “Si concludono le primarie a Messina e provincia. Il mio personale grazie a tutti coloro che hanno lavorato all’organizzazione delle Primarie, ai componenti la commissione di garanzia provinciale e i tanti volontari che hanno allestito gazebo e garantito la presenza continua nei seggi. Grazie a chi si è recato ai gazebo a votare e a tutti gli amici che insieme a me, nei vari comuni e in particolare al seggio di Savoca, hanno sostenuto Stefano Bonaccini. A prescindere di chi sarà il nuovo segretario nazionale, per il Pd si aprirà comunque un nuovo corso”.

“Domani stesso sentirò il segretario regionale Barbagallo – aggiunge – e chiederò di autorizzare subito le operazioni per il congresso provinciale. Sono stato un segretario eletto in modo unanime dall’assemblea e stante le mutate condizioni e di rappresentanza politica in seno al Pd provinciale a seguito delle scorse elezioni politiche e regionali, concluse le primarie odierne, ritengo opportuno e doveroso anticipare i tempi per celebrare il congresso provinciale e ridare la parola agli iscritti”.