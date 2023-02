San Salvatore di Fitalia – La Fitalese ha perso nettamente 4-0 in trasferta contro la Juvenilia, nel match disputato al “Marullo” di Messina e valido per la ventunesima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La formazione di San Salvatore di Fitalia subisce dunque una pesante sconfitta contro la quinta forza del torneo (la Juvenilia attualmente, infatti, è al quinto posto in classifica con 32 punti, in piena zona playoff, insieme al Don Peppino Cutropia); la Fitalese, invece, rimane in settima posizione con 23 punti.

In vetta alla classifica si trova sempre con 49 punti la Nuova Peloro, che ha pareggiato 2-2 in trasferta contro il Terme Vigliatore (nella foto), realizzando la rete decisiva al 95′. Per la capolista sono andati a segno Milici e Sfameni, mentre per il Terme Vigliatore i gol sono stati realizzati da Torre e Minghetti. In seconda posizione segue a 46 punti il Real Rocchenere, che ha una partita in meno e avrà, quindi, la possibilità di raggiungere i rivali; la seconda forza del torneo si è imposta in casa 2-1 contro il Ficarra grazie alle reti di Uscenti e Santoro. Negli altri incontri della giornata pareggio 2-2 tra Rometta Marea e Pollina Finale, mentre è terminato 0-0 il match tra Alcara e Provinciale.

Nel prossimo turno la Fitalese ospiterà in casa il Terme Vigliatore, il big match vedrà di fronte Pollina Finale e Real Rocchenere, il Ficarra giocherà in casa contro la Juvenilia, mentre osserverà il suo turno di riposo la Nuova Peloro.