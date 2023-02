Giornata in cui è stata diramata allerta gialla su tutta la Sicilia. Sono previste residue deboli piogge mattutine, favorendo l’ingresso di aria più secca che porterà rasserenamenti a partire dal tardo pomeriggio.

Le temperature sono in diminuzione. I venti saranno deboli orientali, in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Per quanto riguarda i mari, da molto mosso a mosso sia il Tirreno che lo Ionio.