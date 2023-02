Messina – La Messana rimane sempre in vetta alla classifica del Girone C di Promozione, grazie al netto successo casalingo 3-0 contro il Valdinisi nel match valido per la ventunesima giornata del torneo.

La capolista si è imposta grazie alle reti di D’Amico, Cordima e Misiti, e guida sempre con 48 punti, con 9 lunghezze di vantaggio sulla seconda forza del torneo Belpasso. Il Belpasso ha battuto in casa 4-3 il Città di Calatabiano, con la doppietta di La Spina e le reti di Cannone e Abanga.

Per le altre messinesi pareggi in trasferta per Nuova Azzurra Fenice e Valle del Mela, mentre sconfitte per Atletico Messina e Gescal. La Nuova Azzurra ha pareggiato 2-2 contro il Riposto, grazie alla doppietta di Antonio Genovese, a cui hanno risposto per la formazione catanese Patanè e Mangano. Il Valle del Mela, invece, ha pareggiato 1-1 contro il Catania San Pio X, con il gol ospite di Arizzi. L’Atletico Messina è stato superato in casa nettamente 4-0 dal Città di Aci Sant’Antonio; per i catanesi sono andati a segno Maraffino, autore di una doppietta, Sanfilippo e Lo Presti. Infine la Gescal è stata sconfitta 4-1 in trasferta dalla Polisportiva Sant’Alessio; inutile per gli ospiti la rete di Arigò, vanificata dalla doppietta di Tomasello e dai gol di Gallo e Musumeci. Riposava in questo turno, invece, la Pro Mende.

Con questi risultati la Gescal si trova in ultima posizione con 11 punti, la Nuova Azzurra Fenice penultima con 15 punti, mentre il Valle del Mela raggiunge il Città di Calatabiano al nono posto con 19 punti.