Gioiosa Marea – Giornata in chiaroscuro per le messinesi nella ventunesima giornata del Girone B di Promozione, con le vittorie di Gioiosa e Santangiolese e le sconfitte di Pro Falcone e Città di Mistretta.

Il Gioiosa ha superato in trasferta 3-2 il Supergiovane Castelbuono con le reti di Tranchita, Sottile e Gullà, e si porta al sesto posto in classifica con 29 punti, a una sola lunghezza dalla zona playoff. Il quinto posto, l’ultimo utile per la disputa degli spareggi promozione, è occupato dalla Santangiolese, che si è imposta 2-1 in casa sul Gorgonia Delia, con i gol di Tuccio e Di Bartolo.

Il Pro Falcone è stato sconfitto 2-0 in casa dalla seconda forza del torneo Aspra (nella foto), per via di 2 autogol di Russo; il Falcone con questa battuta d’arresto si trova in ultima posizione con 16 punti. Sconfitta anche per il Città di Mistretta, che viene superato in trasferta 3-2 dal Città di Casteldaccia; inutili per la formazione amastratina le reti di Provenzale e Scarito.

Infine pareggio per il San Fratello, che ferma 1-1 la capolista Geraci con la rete di Gianluca Galati al 91′, che risponde alla rete di Coco; sconfitta invece casalinga per la Castelluccese, che viene battuta dal Lascari-Cefalù 2-0 con i gol di Di Peri e Mocciaro. Riposava in questo turno il Villarosa Calcio.