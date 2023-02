Un turno non proprio fortunato per le squadre della provincia di Messina impegnate nel Campionato di Eccellenza Girone B.

Pareggiando in casa per 0-0 contro il Taormina, la Nuova Igea Virtus si vede raggiungere in vetta dal Siracusa a quota 49 punti. Gli aretusei hanno espugnato il campo del Mazzarrone per 4-1 con la doppietta di Savasta (la prima su calcio di rigore) e le reti di Belluso e Ficarotta. Per i padroni di casa gol della bandiera messo a segno da Favara nella ripresa.

Pareggia il Milazzo a Modica. Rete dei padroni di casa al 13’ con Agodirin, pareggio su calcio di rigore messo a segno da Kari a un quarto d’ora dal termine. Sconfitta la Nebros in casa dalla Leonzio. In vantaggio con Giaimo al 20’, gli uomini di Perdicucci sono stati raggiunti da Carbonaro nel recupero del primo tempo. Rete della vittoria ospite con D’Emanuele al 72’.

Sconfitta la Jonica in casa contro il Palazzolo e sconfitta, nell’anticipo di ieri anche per il RoccAcquedolcese che perde 3-0 in casa del Santa Croce.