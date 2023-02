Galati Mamertino – Il Città di Galati passa in pochi minuti dalla beffa alla gioia incontenibile e si impone al 96′ 3-2 in casa sul Comprensorio del Tindari, nell’incontro della ventunesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D.

La formazione galatese, orfana in panchina del proprio allenatore Calogero Vicario (espulso nel recupero contro l’ORSA Promosport di Barcellona e che è stato squalificato fino al 13 Marzo) e che ha dovuto fare a meno anche del centrocampista Giuseppe Parafioriti (squalificato per somma di ammonizioni), è riuscita a ottenere l’intera posta in palio dopo una partita rocambolesca; la rete decisiva è stata siglata da Antonino Frisenda, al suo tredicesimo gol stagionale, mentre le altre due marcature portano la firma di Tommaso Truglio ed Eric Campisi.

Con questo successo sul filo di lana il Città di Galati rimane saldamente al terzo posto in classifica con 41 punti e allunga a 4 le lunghezze di vantaggio sulla quarta forza del torneo Stefano Catania (bloccato sul pareggio 3-3 dal Sinagra). In vetta si trova l’Aquila Bafia con 48 punti, dopo la vittoria casalinga 4-0 contro la Folgore Milazzo, mentre in seconda posizione segue la Nuova Rinascita Patti con 46 punti, grazie al 2-0 contro il Melas.

Monologo del Città di Galati nella prima frazione di gioco. Al 5′ i locali passano subito in vantaggio con un colpo di testa di Tommaso Truglio, che finalizza una punizione precisa calciata da Francesco Parafioriti. Al 15′ Venuto sfonda sulla fascia destra, ma il suo cross non viene raggiunto dai propri compagni in area di rigore. Al 17′ arriva il 2-0 con un perfetto schema su corner; il calcio d’angolo viene messo in mezzo da Frisenda, sponda di testa del capitano Truglio sul secondo palo per Eric Campisi, che sempre di testa batte il portiere ospite Virecci. Al 24′ il Città di Galati spreca due volte il tris; prima Virecci respinge su Eric Campisi, lanciato perfettamente da Frisenda, poi sulla respinta arriva Venuto che manda a lato. Al 31′ Enrico Parafioriti si libera al limite dell’area, ma poi manda oltre la traversa. Al 43′ si rende pericoloso Venuto, il quale al volo calcia a lato.

Nella ripresa il Comprensorio del Tindari accorcia le distanze al 51′ con Antonio Serraino, che batte il portiere locale De Francesco dal limite dell’area. Gli ospiti sfiorano il pareggio al 60′ con Calabrò, che manda di poco a lato. Al 70′ De Francesco respinge una conclusione di Scarbaci e, dopo pochi minuti, l’estremo difensore deve abbandonare il campo per infortunio e viene sostituito da Bontempo. Al 91′ il direttore di gara Ingrassia di Palermo assegna un calcio di rigore al Comprensorio del Tindari, per un fallo ai danni del capitano Di Luca. Dal dischetto si presenta Anthony Scarbaci, che sigla il 2-2. Il Città di Galati non demorde e trova la rete della vittoria al 96′ con Antonino Frisenda, che insacca sotto la traversa dopo una percussione in area avversaria e fa letteralmente esplodere il “Ducezio-Parafioriti“, gremito da tantissimi tifosi.