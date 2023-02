Il Città di Sant’Agata firma l’ennesima impresa della sua straordinaria stagione battendo a domicilio per 3 a 2 la Vibonese nella 25^ giornata del campionato di serie D.

Inizio di match complicato per i santagatesi che dopo 9’ subiscono il gol di Samake per l’1 a 0 dei calabresi. Lo svantaggio non demoralizza però gli uomini di Vanzetto che al 22’ sugli sviluppi di un corner, trovano il guizzo del capocannoniere Vitale a rimettere le cose a posto.

Primo tempo equilibrato che si chiude però con la zampata vincente del capitano biancoazzurro Giorgio Cicirello, che sui titoli di coda della prima frazione riassapora la gioia del gol che mancava da diverse settimane mandando i suoi al riposo in vantaggio.

Nella ripresa il Città di Sant’Agata gestisce ancora il ritmo del match e dopo 15’ trova il terzo gol con l’esterno Alessio Barbara. Gara in ghiaccio, dunque, con i padroni di casa che solo in pieno recupero riescono ad accorciare le distanze con Szymanovsky.

Per il Città di Sant’Agata è dunque il quarto successo di fila che vale quota 48 in classifica, ad una sola lunghezza di distanza dal Locri secondo. Per l’ambiente santagatese dunque un pieno di euforia ed entusiasmo in vista della super sfida di domenica prossima quando al “Fresina” arriverà la capolista Catania.