A conclusione della seduta della IV commissione parlamentare che si è svolta in trasferta nella sede del Cas di contrada Scoppo non arrivano buone notizie. «Rispetto ai rimborsi dei pedaggi per la tratta Messina-Villafranca è stato confermato che la copertura finanziaria assicurerà il rimborso solo per i mezzi commerciali».

A comunicarlo a margine della della seduta, presieduta dall’onorevole Bernardette Grasso, è il deputato regionale di Sicilia Vera Pippo Lombardo, che parla di «ennesima conferma di come il governo regionale precedente abbia fatto norme spot senza adeguata copertura finanziaria o peggio ancora inattuabili». I rimborsi erano stati previsti con decreto assessoriale prima ed un emendamento alla legge di bilancio regionale del 2022.

Sotto forma di «contributo economico agli utenti residenti nella provincia di Messina» era stato previsto un rimborso fino a 200 euro annue per i pedaggi autostradali corrisposti in entrata e in uscita dal casello di Villafranca-Ponte Gallo dell’autostrada A20 Messina-Palermo. Ma a quanto pare le domande che sono state inoltrate potranno essere evase solo per i mezzi commerciali.

Nel corso della seduta, che ha visto anche la sottoscrizione di una convenzione tra il Cas e l’ufficio del commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana si è parlato anche dei lavori relativi alla frana di Letojanni, sulla A18. il e proprio il commissario Maurizio Croce alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò e al presidente di Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, ha assicurato che la riapertura avverrà «entro il compimento dell’ottavo compleanno della frana».