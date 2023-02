Di nuovo attiva l’isola pedonale sul lungomare Zuccarello, ma solo nei weekend. È quanto disposto dalla comandante della Polizia municipale Maria Mazzone, che su input dei vertici comunali ha emanato un’apposita ordinanza tesa a regolare la viabilità lungo il tratto centrale del waterfront.

La chiusura al transito e il divieto di sosta vigeranno nel tratto compreso tra l’incrocio con la via D’Annunzio e l’incrocio con la via Santa Caterina, limitatamente ai weekend (dalle 15 di sabato alle 7 di lunedì), lasciando aperti al transito, nei rispettivi sensi di marcia, la via Boito, la via Puccini e il vicolo Andrea Doria.

L’ordinanza rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni. Il provvedimento ha comunque carattere transitorio e potrebbe essere revocato nel momento in cui i vertici comunali ravviseranno esigenze diverse. Una scelta, quella di istituire l’isola pedonale sul lungomare solo in determinati periodo dell’anno, che l’amministrazione comunale a guida Bonsignore ha rivendicato sin dalle prime settimane del suo insediamento, in controtendenza rispetto alle scelte del precedente esecutivo, che più volte aveva tentato di pedonalizzare in via permanente parte del lungomare.

Nel frattempo l’amministrazione comunale è al lavoro per superare le criticità legate all’insufficienza di parcheggi nella frazione balneare, concentrandosi su piazza Pigafetta. Dopo l’avvio dell’iter per l’acquisizione delle aree demaniali corrispondenti, lo slargo situato all’ingresso lato Messina della frazione turistica dovrebbe essere sottoposto ad un radicale intervento di restyling che prevede, tra l’altro, l’ampliamento dell’area attualmente destinata alla sosta dei veicoli. Il progetto punta al miglioramento dei servizi offerti e alla valorizzazione del territorio, anche attraverso il miglioramento del decoro urbano e il decongestionamento del traffico, soprattutto nei mesi estivi.